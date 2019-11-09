Багдад, 9 ноября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало заявление, в соответствии с которым по меньшей мере 270 человек погибли в акциях протеста в Ираке, об этом 9 ноября сообщает Kurdistan24.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Правозащитники также выразили озабоченность по поводу продолжающихся протестов и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«В период с 1 октября по 7 ноября мы зарегистрировали 269 смертельных случаев и 8 тыс. ранений в ходе акций протеста», — говорится в заявлении правозащитной организации.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, причиной недовольства граждан стал высокий уровень коррупции, безработица и значительное падение уровня жизни.