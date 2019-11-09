Канберра, 9 ноября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере два человека, об этом 9 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Также 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, кроме того, семеро человек числятся пропавшими без вести.

По данным СМИ, основной причиной пожаров стала засушливая погода и сильный ветер. Стихия уничтожила свыше 100 жилых домов, многие граждане оказались запертыми в своих домах.