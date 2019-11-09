Киев, 9 ноября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Иностранцы получат право скупать украинские земли через четыре года. Об этом 8 ноября в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Глава офиса президента подчеркнул, что преимущественное право покупки украинской земли первые четыре года будут иметь граждане Украины.

«Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли — именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то», — отметил Богдан.

Отметим, что бывший депутат Рады Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру», опубликованном 8 ноября, прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского об открытии рынка земли. В частности, политик отметил, что на Украину пойдут деньги при продаже земли. Уровень жизни временно поднимется. Но миллиарды на продаже земли заработают Зеленский, Коломойский и многие находящиеся в данный момент у власти. Царев напомнил как заработали чиновники и олигархи на приватизации после развала СССР.

«Нечто похожее будет и сейчас. Но если это произойдёт, Украину скупят иностранцы. И мы Украину потеряем. Украину потеряют украинцы. И Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделённых народов можно будет похоронить», — подытожил политик.

ИА REGNUM напоминает, согласно социологическим опросам, 81% граждан Украины против продажи земли иностранцам.

«Это продажа государственности»: 73% украинцев против открытия рынка земли