Денвер, США, 9 ноября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл баскетболистов «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра прошла на паркете «Пепси-центра» в Денвере и закончилась со счетом 100:97 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 10 подборами. Ещё один дабл-дабл записал на свой счет его одноклубник — защитник Джамал Маррей.

У проигравших самым результативным стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, также оформивший дабл-дабл с 19 очками и 15 подборами.

Отметим, это третья подряд победа «Денвера» и третье подряд поражение «Филадельфии».