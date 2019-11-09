Барселона, Испания, 9 ноября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Уругвайский нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес может продолжить свою карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), утверждает 9 ноября ESPN.

Ailura Луис Суарес

По данным источника, 32-летний футболист сам хотел бы переехать для продолжения своей игровой карьеры в США.

Также сообщается, что в «Барселоне» готовы отпустить его за океан бесплатно и что игроком интересуется клуб MLS «Интер Майами», одним из совладельцев которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

Отметим, Луис Суарес играет в составе «Барселоны» с 2014 года и стал с клубом четырежды обладателем Кубка Испании, четыре раза выиграл чемпионат Испании и один раз Лигу Чемпионов. Его текущий контракт рассчитан до 2021 года.