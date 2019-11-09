Киев, 9 ноября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают сделанное накануне, 8 ноября, заявление фракции «Голос» о том, что Киев должен отказаться от Минских соглашений.

Goloszmin.org Святослав Вакарчук

В политической силе, лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, считают, что в данный момент Украина не может «вернуть» Донбасс на своих условиях, поэтому вооружённый конфликт должен быть «заморожен» до тех пор, пока Киев не получит более выгодную позицию.

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что Вакарчук, предложивший такой вариант событий, «крут и умен», как и вся его политическая сила.

«Они первые (надеюсь, именно первые, а не единственные) рискнули назвать вещи своими именами и выступить с заявлением, которое дает нам шанс вернуться в реальность… Это шанс для Украины выйти из шизофренического состояния «нет альтернативы Минским соглашениям»», — отмечает эксперт.

А вот политический эксперт Алексей Блюминов предлагает считать данное заявление коллективной заявкой фракции «Голоса» на немедленную мобилизацию в армию и отправку на передовую.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат «Голоса» Сергей Рахманин заявил, что вариант «замораживания» конфликта в Донбассе считается «страшным, стыдным», таким, о котором не говорят вслух, но тем не менее — он имеет право на жизнь и «обсуждается время от времени».

В «Слуге народа» инициативу партии Вакарчука пока не комментировали.

Фракция «Голос» является наименьшей в Верховной раде нынешнего созыва и известна тем, что практически все основные депутаты в той ли иной мере близки к посольству США и задействованы в различных грантовых программах.