Париж, 9 ноября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл команд «АСВЕЛ» из Виллербана (Франция) матче седьмого тура Евролиги.

ЦСКА. Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Астробаль» в Виллербане и закончилась со счетом 67:66 в пользу хозяев,

Наиболее результативным игроком встречи оказался латвийский лёгкий форвард «Виллербана» Рихард Ломаж, который набрал 15 очков за игру. Ещё 14 очков набрал его одноклубник — американский разыгрывающий Джордан Тейлор.

В составе ЦСКА самым результативным стал американский защитник московского клуба Майк Джеймс, в активе которого 14 очков за матч.

Отметим, это второе поражение ЦСКА в последних семи матчах и вторая победа «Виллербана» за последние пять игр.