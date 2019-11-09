Эдмонтон, Канада, 9 ноября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nhl.com На матче Эдмонтон Ойлерз и Нью-Джерси Дэвилз

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтон и закончилась разгромом гостей со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (22-я минута), швейцарский нападающий Гаэтан Хас (36-я), Джеймс Нил (37-я) и Алекс Чиассон (47-я в большинстве).

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев провел на льду 13 минут 47 секунд и не отличился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это второе подряд поражение для «Нью-Джерси», клуб с 12 очками располагается на четырнадцатой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Для «Эдмонтона» это вторая победа в последних четырех играх, команда имеет в активе 24 очка и находится на втором месте Запада.