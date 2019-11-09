Киев, 9 ноября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель и искусственный спутник Земли, а также ряд других изобретений. Такое заявление Зеленский сделал, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В начале своего выступления Зеленский заявил, что гости форума приехали в «действительно феноменальную страну». Далее он назвал Украину «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля».

Далее Зеленский начал утверждать, что украинцы якобы подарили миру первый вертолет, первый ракетный двигатель и даже первый искусственный спутник Земли.

Более того, по утверждению Зеленского, именно украинцы создали прообраз рентгена и даже компакт-диск. Почтовый индекс также якобы изобрели украинцы, и технологию электрического трамвая заодно. Самый большой в мире самолет тоже построили украинцы. Сервисы PayPal и WhatsApp — это тоже продукт «украинского гения».

Зеленский подчеркнул, что самый большой капитал Украины — это её жители. Украину он назвал «алмазом», который требует «огранки» из реформ и инвестиций, и тогда Украина превратится в «настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире».

Стоит отметить, что в своем заявлении Зеленский не оригинален. Украинские политики и раньше заявляли, что чуть ли не все достижения научно-технической мысли принадлежат украинцам. Дошло до того, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Пушкина украинским поэтом.