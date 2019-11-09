Луганск, 9 ноября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. За 8 ноября боевики ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом 9 ноября сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По населенному пункту Нижнее Лозовое боевиками было совершено три выстрела из СПГ-9. В данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что за 7 ноября украинские боевики дважды нарушили режим прекращения огня.