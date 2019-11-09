Вашингтон, 9 ноября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Паскаль Сиакам в составе баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась в пользу гостей со счетом 104:122.

Самым результативным игроком встречи оказался камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 44 очками и 10 подборами. Ещё 21 очко на счету его партнера по клубу — английского форварда О Джи Ануноби.

У проигравших наиболее результативным стал форвард Брэндон Ингрэм, который набрал за игру 27 очков.

Отметим, это третье подряд поражение для «Нью-Орлеана» и пятая победа «Торонто» в последних шести матчах.