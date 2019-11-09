«Ванкувер» проиграл «Виннипегу» в выездном матче НХЛ
Виннипег, Канада, 9 ноября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» проиграл команде «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Nhl.com
Ванкувер Кэнакс проиграл команде Виннипег Джетс
Игра прошла на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в со счетом 4:1 пользу хозяев.
В составе победителей голами отличились Джек Рослович (32-я минута в большинстве), Марк Шайфли (37-я), Кайл Коннор (54-я) и Адам Лаури (59-я в пустые ворота).
Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал форвард Джей Ти Миллер, отличившийся на 27-й минуте.
Отметим, это третье подряд поражение для «Ванкувера». Для «Виннипега» данная победа стала третьей за последний четыре матча.