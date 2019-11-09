Екатеринбург, 9 ноября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Генпрокурор Юрий Чайка совершит рабочий визит в Екатеринбург, и проведёт встречу с представителями бизнеса. Как сообщили в региональном отделении общественной организации предпринимателей «Опора России» изданию ЕАН, темой встречи станет взаимодействие прокуратуры и бизнеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Чайка

Как уточнил председатель свердловского отделения «Опора России» Илья Тыщенко, на встречу с Юрием Чайкой в Екатеринбург прибудут председатели других уральских отделений общественной предпринимательской организации. По его словам точная дата визита ещё не определена и ориентировочно встреча состоится 22 или 23 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Юрий Чайка уже был с рабочим визитом в Екатеринбурге. В начале мая он провёл совещание в резиденции свердловского губернатора по теме перехода на новую схему обращения с коммунальными отходами.