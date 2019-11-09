Великий Новгород, 9 ноября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Генеральный консул Турции в Санкт-ПетербургеЮнус Белет приехал в Великий Новгород посмотреть спектакль «Преступление и наказание», который на XXIII Международном театральном фестивале Ф.М. Достоевского 8 ноября показал Турецкий государственный театр Turkish State Theatres. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры региона, спектакль шёл на сцене Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского на турецком языке с субтитрами.

Пресс-служба XXIII Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского Сцена из спектакля «Преступление и наказание», Turkish State Theatres

«В постановке были задействованы 42 актера. Это самый масштабный спектакль фестиваля», — сообщили в новгородском минкульте.

Перед спектаклем генконсул Турции сообщил, что в его стране хорошо знают Достоевского. Сам он читал «Преступление и наказание», когда еще учился в старших классах. «Многие соотечественники, приезжающие в Санкт-Петербург, в первую очередь, посещают места, связанные с романом «Преступление и наказание», а также дом-музей писателя», — отметил Юнус Белет.

На фестивале в Новгородской области ожидается иконсул Финляндии по СМИ и культуре в Санкт-Петербурге Юсси Палмен: 11 ноября он также посмотрит спектакль «Преступление и наказание», только в исполнении финского театра Suomen Kansallisteatteri.

«Финский спектакль — часть большого исследовательского проекта, направленного на адаптацию трудных подростков. На него приглашены молодые новгородцы, имевшие проблемы с законом», — сообщили в министерстве культуры Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXIII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского собрал спектакли 21 тетра из семи стран мира. Это постановки по восьми произведениям Фёдора Достоевского — «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Кроткая», «Село Степанчиково и его обитатели», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон». Среди них и экспериментальные постановки, и традиционные костюмные драмы и комедии.

Напомним, международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского проводится в Новгородской области с 1992 года. Фестиваль уникален тем, что все постановки, представленные в афише, а их около 20, по произведениям одного автора — Ф.М. Достоевского.