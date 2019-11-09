Мюнхен, Германия, 9 ноября, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Португальский тренер Жозе Моуринью проводит переговоры с мюнхенским футбольным клубом «Бавария» о возможности сотрудничества. Об этом 9 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter журналист La Gazzetta Dello Sport Николо Скира.

Aleksandr Osipov Жозе Моуринью

По информации источника, 56-летний португалец может заключить соглашение с «Баварией» до 2022 года.

Также отмечается, что наряду с Моуринью, мюнхенский клуб, место главного тренера которого вакантно после увольнения Нико Ковача, рассматривает кандидатуры главного тренера клуба «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля и главного наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хака.

Отметим, за время своей профессиональной карьеры Жозе Моуринью успешно возглавлял лиссабонский «Порту», миланский «Интер», лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».