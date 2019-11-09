Атланта, США, 9 ноября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Утверждения о якобы российском вмешательстве в американские выборы 2016 года назвал самой большой ошибкой демократов президент США Дональд Трамп, выступая 8 ноября на предвыборном митинге в штате Джорджия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что демократы были одержимы идеей пересмотра результатов выборов, и тем самым посягали на американскую демократию.

Он добавил, что его соперник на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пыталась беспочвенно обвинить демократа Тулси Габбард и экс-кандидата в президенты Джилл Стайн в том, что они завербованы российской стороной.

Президент напомнил, что в связях с Россией ошибочно подозревали и его.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском следе» в победе Дональда Трампа длилось почти два года и закончилось безрезультатно. «Сговор президента с Москвой» так и не был доказан демократами.