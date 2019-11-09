Индианаполис, США, 9 ноября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой хозяев со счетом 112:106.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Детройта» Люк Кеннард, который набрал за встречу 29 очков. Его коллега по клубу центровой Андре Драммонд оформил в матче дабл-дабл с 15 очками и 13 подборами.

В составе победителей самым результативным оказался литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший в матче дабл-дабл с 17 очками и 14 подборами. Ещё 17 очков на счету его одноклубника — форварда Ти Джей Уоррена.

Отметим, это вторая победа «Индианы» в последних четырех матчах и второе поражение «Детройта» в последних пяти играх.