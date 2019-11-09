Москва, 9 ноября, 2019, 08:04 — ИА Регнум. МИД России рекомендовал гражданам России воздержаться от посещения Ирака в связи с обострившейся в последнее время в стране обстановкой и сохранением террористической угрозы. Соответствующее предупреждение распространил 9 ноября ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

В документе подчёркивается, что сложная обстановка, сложившаяся в Ираке, террористическая активность и трудности с оказанием консульской помощи создают для российских граждан при посещении Ирака «очень большие риски».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке второй месяц не утихают акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции, сопровождающиеся беспорядками и насилием.

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