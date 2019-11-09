Берлин, 9 ноября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Канцлер германии Ангела Меркель считает, что выравнивание уровня жизни на востоке и западе Германии может продолжатся еще примерно 50 лет. Об этом глава германского правительства заявила в интервью газете Suddeutsche Zeitung в преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, который отмечается сегодня, 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель заявила, что поначалу, сразу после объединения, казалось, что процесс интеграции пойдет быстро. Даже спустя 10 лет после объединения казалось, что пройдет еще 10 лет и уровень жизни выровняется, но всё это оказалось иллюзией.

Но сейчас Меркель считает, что окончательно процесс интеграции может завершиться через полвека.

Она призвала набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также научиться «сносить трудности свободы». Она пояснила, что под этой фразой понимает принятие решений.