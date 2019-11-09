Токио, 9 ноября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Праздничный фестиваль в честь интроизации императора Нарухито начался в столице Японии Токио перед императорским дворцом, передает телеканала NHK.

(сс) Stephan Hübsch Японцы перед императорским дворцом

В фестивале принимают участие национальные танцевальные и музыкальные ансамбли. Само мероприятие проходит в полузакрытом режиме — организаторы через общенациональную лотерею разыграли 10 тысяч пригласительных билетов, еще 20 тысяч билетов выдали почетным гостям. Сам император в течение дня лично посетит фестиваль вместе со своей супругой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Японии прошла церемония восшествия на престол нового императора Нарухито. Ряд праздничных мероприятий японские власти перенесли на ноябрь из-за необходимости устранить последствия стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис», который обрушился на Японию в начале октября.