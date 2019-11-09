Детройт, США, 9 ноября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл хоккеистов «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com На матче Детройт Ред Уингз и Бостон Брюинз

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (3-я минута), оформивший в матче дубль Робби Фаббри (13-я, 22-я обе в большинстве) и Энтони Манта (59-я в пустые ворота).

У «Детройта» голы забили Дэвид Крейчи (2-я) и Тори Крюг (38-я в большинстве).

Отметим, это первая победа «Детройта» в последних пяти матчах, клуб с 12 очками находится на последнем, шестнадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Для «Бостона» это второй проигрыш подряд, клуб с 24 очками занимает вторую позицию там же.