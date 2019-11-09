Токио, 9 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Путешественница из Японии посетила Сахалин и удивилась отсутствию указателей на японском языке, сообщает газета The Asahi Shimbun.

Sakhalin.gov.ru Японские туристы на Курильских островах

Туристка была очень впечатлена достопримечательностями острова, однако удивилась отсутствию указателей и вывесок на японском языке.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи — на русском», — посетовала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пилотная группа японских туристов посетила Курильские острова. Визит состоялся в рамках туристических обменов.