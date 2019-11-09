Екатеринбург, 9 ноября, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Эвакуация пассажиров в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» начата после получения информации об угрозе, 9 ноября сообщает пресс-служба аэропорта.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово»

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Напомним, 6 ноября терминал аэропорта «Мальпенса» в Милане на время прервал работу из-за угрозы теракта.