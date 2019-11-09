Лондон, 9 ноября, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Кровать скончавшегося вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта была продана на аукционе Cheffins за сумму в 8,5 тысяч фунтов стерлингов, сообщили организаторы торгов на своей странице в Twitter.

Кит Флинт

Помимо кровати на аукционе выставлялись и другие личные вещи музыканта. Самым дорогим лотом на распродаже стал набор трех статуэток награды MTV Music Awards. Стоимость каждой из них составила 16 тысяч фунтов стерлингов. Всего с торгов выручили 350 тысяч фунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября аукционный дом Cheffins Fine Art объявил о распродаже вещей вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта, умершего в марте 2019 года. Представители группы заявили, что все вырученные средства пойдут на погашение долгов музыканта.