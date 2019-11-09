Вашингтон, 9 ноября, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Прояснить вопрос незадекларированных ядерных материалов перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал иранские власти госсекретарь США Майкл Помпео, в распространенном 8 ноября заявлении.

Майк Помпео

Госсекретарь добавил, что властям США стало известно о задержании в Иране инспектора агентства. Он назвал это «возмутительным актом запугивания». Помпео призвал воздержаться от подобных шагов и обеспечить беспрепятственную работу сотрудников МАГАТЭ.

Как сообщало ИА, 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иранская ядерная сделка близка к разрушению.