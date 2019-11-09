Вашингтон, 9 ноября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Парад в Москве в честь Дня Победы 9 мая 2020 года намерен посетить президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 8 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы в Москве

Президент отметил, что День Победы будет праздноваться в момент начала политического сезона в США. По словам американского лидера, если у него будет возможность, он обязательно посетит мероприятие. Трамп назвал празднование окончания Великой Отечественной войны «очень важным делом».

Напомним, 7 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что президент России Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву на торжества 9 мая 2020 года по случаю празднования 75-летия Победы.