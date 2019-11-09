Ла-Пас, 9 ноября, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Власти Боливии не намерены привлекать военнослужащих для обеспечения порядка в городах страны, где проходят массовые протестные акции, заявил глава боливийского министерства обороны Хавьер Савалета в эфире телеканала Bolivia TV.

(сс) Matthew Straubmuller Полиция Боливии

«Президент Эво Моралес и наше правительство дачи четкие указания Вооруженным силам, чтобы они ни при каких условиях не размещали военнослужащих в городах и не проводили спецопераций на улицах», — заявил он.

Савалета также подтвердил информацию, что некоторые сотрудники полиции перешли на сторону протестующих и «устроили мятеж». Однако он выразил уверенность, что полиция продолжит выполнять свои функции по охране порядка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступила информация о переходе полицейских на сторону протестующих в трех городах Боливии — Качабамбы, Санта-Круса и Сукры. Из-за этого глава полиции Кочабамбы был отправлен в отставку.