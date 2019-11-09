Хабаровск, 9 ноября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края помогут Денису Лисову, вывезшему в Россию изъятых ювенальной юстицией Швеции детей и возвратившемуся в родной Хабаровск. Об этом 9 ноября сообщила журналистам начальник отдела опеки минсоцзащиты Хабаровского края Наталья Меньшикова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

По её словам, семье будет оказано содействие в оформлении необходимых документов, устройстве детей в школу и детский сад, оформлении детских пособий.

«Вчера на заседании краевой межведомственной комиссии было принято решение об оказании многодетной семье материальной помощи», — сказала Меньшикова.

Она подчеркнула, что в первую очередь семье необходимо зарегистрироваться на территории Хабаровского края и специалисты ожидают Лисова с документами в понедельник или во вторник.

Как сообщало ИА REGNUM, шведские органы ювенальной юстиции в 2017 году забрали детей из семьи после насильственной госпитализации матери, подозреваемой в шизофрении. После длительных попыток вернуть дочерей, переданных в приёмную семью ливанского происхождения, Денис Лисов забрал их и бежал в Россию через Польшу.

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