Москва, 9 ноября, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Советским учёным, принимавшим участие в создании первой атомной бомбы, было запрещено управлять автомобилями. Об этом говорится в приказе 1948 года, рассекреченном госкорпорацией «Росатом».

Автомобили

Приказ 18 сентября 1948 года подписал начальник Первого главного управления при Совете министров СССР Борис Ванников. В документе говорится, что всем специалистам, занятым в атомном проекте, запрещалось садиться за руль служебных автомобилей вне зависимости от их положения. Исполнение и контроль этого запрета находились в ведении руководителей предприятий и организаций управления.

Отмечается, что основанием для запрета послужило решение спецкомитета при Совете министров СССР, возглавляемого заместителем председателя правительства Лаврентием Берией. Ранее этот орган рассмотрел два случая ДТП с участием выдающихся учёных, занятых в создании атомного оружия.