Владивосток, 9 ноября, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Спасательный буксир «Фотий Крылов» Тихоокеанского флота (ТОФ) привлекли к операции по поиску шести пропавших в Японском море рыбаков, сообщает пресс-служба флота.

Спасательный буксир «Фотий Крылов»

По данным ТОФ, буксир уже вторые сутки работает в отведенном для него секторе. Также спасатели Тихоокеанского флота тесно взаимодействуют с авиацией МЧС РФ, ведущей поиск с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски рыбаков, пропавших в Ольгинском районе Приморья, ведутся с 27 октября. По состоянию на 7 ноября, в поисковой операции принимает участие самолет-амфибия Бе-200, судно «Спасатель Кавдейкин» и гидрографические суда ТОФ.