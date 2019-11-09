Ла-Пас, 9 ноября, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в трех городах Боливии примкнули к протестующим против результатов президентских выборов в стране, согласно которым победу одержал действующий глава государства Эво Моралес, сообщает газета El Deber.

(сс) Matthew Straubmuller Полиция Боливии

Сообщается, что первыми на сторону протестующих перешли полицейские в городе Кочабамба. Затем к ним присоединились правоохранители из Санта-Круса и Сукры. Из-за этого в отставку был отправлен глава полиции Кочабамбы Рауль Гранди. На его должность назначен полковник Хаиме Сурита Трухильо.

Как сообщало ИА REGNUM, уличные протесты и беспорядки вспыхнули в Боливии после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым был переизбран Эво Моралес. Оппозиция потребовала пересчета голосов и отставки Моралеса. Сам президент Боливии отказался уходить в отставку и призвал оппозиционеров «уважать выбор народа» и конституцию страны.