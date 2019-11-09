Нижневартовск, Югра, 9 ноября, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Пассажиры самолета, который вернулся в аэропорт Нижневартовска по техническим причинам, вылетели в Новосибирск, 9 ноября сообщает справочная аэропорта Нижневартовска.

Андрей Грук ИА Красная Весна Авиакомпания S7

Пассажиры отправились из Нижневартовска в 04:52 (02:52 мск) на другом самолете.

Напомним, самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Нижневартовск — Новосибирск вернулся обратно из-за неубранной стойки шасси через 15 минут после вылета. На воздушном судне находились 71 пассажир, а также четыре члена экипажа.