Осака, Япония, 9 ноября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии. Об этом 9 ноября сообщает агентство Кyodo.

(сс) Hideyuki KAMON Международный аэропорт Кансай

Это уже второй подобный инцидент на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 ноября неопознанный БПЛА был замечен в небе над аэропортом экипажем одного из совершавших посадку лайнеров. После чего было отменено, отложено или перенаправлено в другие аэропорты около 30 авиарейсов.

В настоящее время полиция и службы аэропорта изучают записи камер слежения для установления владельца БПЛА. Ранее сообщалось, что после предыдущего случая власти усилили меры безопасности в районе аэропорта Кансай.