Вашингтон, 9 ноября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Детали будущего торгового соглашения с Китаем будут подготовлены к 15 декабря, заявил глава аппарата вице-президента США Марк Шорт в интервью телеканалу CNBC.

США и КНР

По его словам, условия сделки будут сформулированы по итогам переговоров, которые ведутся сторонами в настоящее время.

«Мы очень оптимистично настроены в отношении того, что первый раунд будет завершен и, как мы надеемся, будет подписано соглашение до конца этого года», — сказал Шорт.

Ранее, напомним, министерство торговли Китая сообщило, что стороны достигли договоренности о поэтапной отмене взаимных пошлин. На это в Вашингтоне отреагировали заявлением о том, что окончательные условия сделки не сформулированы.

В свою очередь, источник в Белом доме сообщал, что торговое соглашение может быть подписано 3−4 декабря в ходе встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

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