Менло-Парк, США, 9 ноября, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Из социальной сети Facebook будут удалены все упоминания предполагаемого имени информатора, с подачи которого была запущена процедура так называемого импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом 7 ноября сообщил телеканал CNN.

(сс) Simon Facebook

«Раскрытие информации о свидетелях, информаторах или активистах запрещено (политикой по борьбе с причинением ущерба — прим. ИА REGNUM)», — объяснили представители Facebook.

В компании добавили, что это решение может быть пересмотрено, если имя не будет широко освещаться прессой или использоваться в высказываниях государственных деятелей.

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Напомним, 24 октября на основании жалобы осведомителя в США началось парламентское расследование в связи с попыткой давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер, по мнению демократов, инициировавших расследование, якобы требовал от нового украинского президента провести расследование деятельности сына Джо Байдена, основного конкурента Трампа во время предвыборной гонки.