Сантьяго, 9 ноября, 2019, 02:54 — ИА Регнум. В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.

(сс) She Paused 4 Thought Сантьяго, Чили

Телеканал сообщает, что здание университета полностью охвачено огнем. На месте происшествия работают сотрудники пожарных служб, которые пытаются ликвидировать возгорание. Телеканал отмечает, что причиной пожара мог стать поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Чили продолжаются с октября, когда правительство страны решило увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Несмотря на отмену решения о повышении платы за проезд, протестующие продолжать устраивать уличные акции, выступая против социального неравенства. Отмечается, что массовые протесты в Чили являются крупнейшими со времен свержения диктатора Аугусто Пиночета в 1990 году.