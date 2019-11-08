Лондон, 9 ноября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Прогноз по суверенному рейтингу Великобритании снизило со стабильного до негативного международное рейтинговое агентство Moody's. Об этом 8 ноября сообщается на сайте агентства.

Клод Моне. Темза ниже Вестминстера. 1871

При этом Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «Аа2». Причиной пересмотра называется «ослабление британских институтов» ввиду нерешенных политических проблем.

Вторым фактором ухудшения прогноза явилось возможное снижение экономической и финансовой устойчивости государства в будущем. Великобритания, по данным Moody's, уже имеет высокую долговую нагрузку, а также слабый рост производительности.

Напомним, в сентябре 2017 года Moody's понизило суверенный рейтинг Великобритании с «Аа1» до «Аа2» из-за опасности выхода государства из ЕС.