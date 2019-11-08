Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Легковой автомобиль Suzuki Escudo столкнулся с кран-балкой в Анивском районе Сахалинской области, сообщает АСТВ.

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Сообщается, что водитель иномарки двигался из Анивы в сторону Холмска, однако не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кран-балкой. В результате столкновения водитель Escudo погиб, его пассажирка получила травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября мотоциклист упал с эстакады на западе Москвы. Водитель мотоцикла врезался в отбойник, от удара его откинуло за ограждение, и он упал с эстакады. В результате происшествия мотоциклист скончался от полученных травм.