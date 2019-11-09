Каракас, 9 ноября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил от имени своих граждан бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву с освобождением из тюрьмы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро

«В Бразилии победила правда! От лица народа Венесуэлы я выражаю свою самую искреннюю радость в связи с освобождением моего брата и друга Лулы, который снова выйдет на улицу, где возглавит борьбу бразильцев за правое дело», — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Лула да Силва провёл в заключении 580 дней.