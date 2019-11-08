Грозный, 9 ноября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Около 25 млн рублей выделил жителям Чечни на лечение в других городах Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом 9 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Alexxx1979 Мечеть «Сердце Чечни». Грозный

Подчеркнув, что в республике делается всё возможное для оказание квалифицированной медицинской помощи на месте, Кадыров сообщил, что во время обсуждения ситуации с министром здравоохранения Чечни Эльханом Сулеймановым и вице-президентом РОФ Хавой Исаевой были согласованы списки тех, кому необходимо оказать помощь для лечения именно за пределами Чечни.

«Вот и сегодня по решению Президента РОФ, дорогой МАМЫ Аймани Несиевны, Фонд выделил около 25 миллионов рублей на оказание материальной для 491 человек, нуждающимся в иногороднем лечении», — написал Кадыров.

Также он сообщил о помощи, оказываемой фондом и за пределами Чечни: более миллиону жителей Сирии и беженцам из Мьянмы в лагерях, расположенных на приграничной территории Бангладеш, где помимо обеспечения едой и медикаментами, было построено несколько сотен водяных колодцев.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, в начале ноября оказал материальную помощь двумстам семьям республики, в которых есть тяжелобольные дети, нуждающиеся в иногороднем лечении.