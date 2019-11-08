Атланта, США, 9 ноября, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Демократическая партия страны забыла о своих избирателях-афроамериканцах, заявил президент США Дональд Трамп, выступая 8 ноября на предвыборном митинге «Голоса черных за Трампа» в штате Джорджия.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По мнению Трампа, демократы вспомнят о своем электорате только перед выборами, а потом опять бросят. Президент предложил избирателям переходить в Республиканскую партию, которую он представляет.

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2020 года. Помимо избрания нового президента, США ожидают выборы в Палату представителей и Сенат Конгресса.