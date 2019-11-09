Буэнос-Айрес, 9 ноября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес и его вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер приветствовали освобождение бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы из тюрьмы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

«Сила Лулы, с которой он противостоял этому преследованию (только так можно назвать произвольный судебный процесс, которому его подвергли), впечатляет. Его стойкость демонстрирует не только его самоотверженность, но и грандиозный масштаб его личности», — написал Фернандес на своей странице в Twitter.

Кристина Киршнер, в свою очередь, отметила, что «сегодня закончилось <…> незаконное тюремное заключение бывшего президента Федеративной Республики Бразилия Луиса Инасиу Лулы да Силвы».