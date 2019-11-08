Бразилиа, 9 ноября, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вышел на свободу после 580 дней, проведенных под стражей за коррупционные преступления, передает телеканал UOL.

(сс) BCNChile Луис Инасиу Лула да Силва

Сообщается, что экс-президент вышел из здания управления федеральной полиции бразильского города Куритба. На выходе его встречали соратники по партии и сторонники. Политик поднялся на возведенную недалеко сцену и выступил с речью к соратникам. Он выразил благодарность за поддержку всем собравшимся и объявил, что уже 9 ноября намерен провести встречу с профсоюзом металлургов в Сан-Паулу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября адвокаты Лулы да Силвы подали ходатайство об освобождении из-под стражи экс-президента Бразилии. Позднее суд удовлетворил просьбу защиты и постановил освободить да Силву из заключения.