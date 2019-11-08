Канберра, 9 ноября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. В результате лесных пожаров, разгоревшихся на восточном побережье Австралии, пострадали более 30 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Aviales.ru Горящий лес

«Не менее 100 домов были разрушены из-за пожаров. Три человека пропали без вести, более 30 получили ранения», — говорится в сообщении.

Пожарные отмечают, что к утру 9 ноября на территории штата были зафиксированы 77 лесных пожаров, из которых 42 остаются нелокализованными. В ликвидации возгораний задействованы более тысячи человек из пожарных служб и около 300 человек вспомогательного персонала. В 17 районах штата действует предупреждение о чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на территории заповедника погибли больше половины коал. Также в результате пожаров были уничтожены две трети среды обитания этих животных.