Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 01:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 9 ноября открывается II международный конкурс юных арфистов «Хрустальный ключ». Об этом сообщается на сайте конкурса.

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Конкурс, который пройдет с 9 по 15 ноября на площадке Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», посвящается памяти выдающейся русской арфистки и педагога Татьяны Тауэр.

В конкурсе примут участие 55 музыкантов из шести стран: России, Бельгии, Германии, Италии, Казахстана, Франции. По регламенту участники распределены в три возрастные категории: A — до 10 лет, B — до 15 лет и C — до 21 года. Самому юному участнику музыкального состязания всего 6 лет.

Председательствуют в жюри «Хрустального ключа» известные арфистки Шанталь Матье (Швейцария) и Емануэла Дельи Эспости (Италия).

Основную программу конкурса откроет гала-концерт при участии членов жюри и почетных гостей, который состоится вечером 10 ноября на основной сцене «Санктъ-Петербургъ Опера». Завершение конкурса будет отмечено 15 ноября концертом победителей.

I международный конкурс юных арфистов «Хрустальный ключ» проходил также на площадке Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в 2012 году.