Рига, 9 ноября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. В Латвии, по причине экономической нецелесообразности, группа All Media Baltics закрывает новостное вещание на канале LNT — сообщил портал LA.

(сс) Kārlis Dambrāns Латвийский телеканал LNT

Работу в результате потеряют 20 человек. Когда новость сегодня была объявлена одному из операторов стало плохо, была вызвана скорая помощь. Новая политика All Media Baltics заключается в переориентации с новостной и политической повестки, объём которой будет серьёзно сокращён, на детскую и женскую аудиторию. На канале LNT оригинальных новостей больше не будет. Планируется ретранслировать короткий новостной выпуск с другого канала, принадлежащего группе.

Национальный Совет по электронным средствам массовой информации (NELP) собрался изучить, как сокращение объема новостного вещания скажется на состоянии информационного пространства Латвии. С этой просьбой к Совету обратилось Министерство культуры, а также NELP просят оценить — соответствует ли решение All Media Baltics выданной телеканалу LNT лицензии.

Представитель министерства Наурис Пунтулис сообщил, что он понимает, что в основе решения медиа группы лежат бизнес интересы и желание обеспечить ожидания аудитории.