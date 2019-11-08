Житомир, Украина, 9 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Суд Житомира признал четырёх человек виновными в разбойном нападении на раввина, сообщили 8 ноября в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

В октябре 2016 года двое мужчин и две женщины напали на гражданина Израиля по имени Мендл Дайч, жестоко избили и ограбили. Потерпевший скончался в результате полученных травм. Добычей злоумышленников стал мобильный телефон стоимостью более $600 и $60 наличными.

Двое обвиняемых 1976 и 1995 рождения получили 11 и девять лет лишения свободы, обвиняемые 2000 и 2001 годов рождения, несовершеннолетние на момент совершения преступления, получили по семь лет тюрьмы. Каждый осуждённый должен выплатить семье погибшего около $4 тыс. компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Израиля выразило обеспокоенность в связи с тем, что 14 октября 2019 года во время масштабного нацистского марша в Киеве, на ступени центральной синагоги неизвестные подбросили чучело бизнесмена Игоря Коломойского, залитое красной краской.

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