Приштина, Сербия, 9 ноября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. 8 ноября заместительница главы Демократической лиги Косово и кандидат на пост премьер-министра Косово Вьоса Османи провела встречу с новым послом Хорватии в Косово Даниелой Баришич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Баришич поздравила Османи с исходом парламентских выборов 6 октября, на которых её партия заняла второе место, лишь на три процента отстав от победившей партии «Движение за самоопределение» и заявила о том, что правительство Хорватии готово поддержать Косово в будущих процессах.

Османи поздравила Баришич с новым назначением и пожелала удачи на новом поприще, а также высказала надежду на то, что во время своего председательства в Совете ЕС Хорватия поддержит Косово в процессе интеграции в ЕС.