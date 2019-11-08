Екатеринбург, 9 ноября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. На Среднем Урале сложилась негативная ситуация с членскими взносами в «Единой России». Об этом сообщает «Новый День».

Sverdlovsk.er.ru Свердловское отделение партии «Единая Россия»

На областной конференции обнаружилось, что в ряде отделений деньгами скидываются не так активно, как хотелось бы, а где-то и вовсе не платят ни копейки. Глава свердловского отделения Виктор Шептий заявил, что за 2019 год члены «ЕР» заплатили лишь 2 млн рублей.

Руководитель высказал пожелание, чтобы до конца года сумма взносов увеличилась в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года суд прекратил банкротство скандального свердловского депутата от «Единой России» Ильи Гаффнера. Ранее парламентарий был признан банкротом, вследствие чего избранника освободили от выплаты долгов.