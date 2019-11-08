Вашингтон, 9 ноября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. До 21 года планирует повысить возраст, с которого будет разрешено покупать электронные сигареты, администрация США. Об этом 8 ноября сообщил журналистам президент США Дональд Трамп во время беседы на Южной лужайке Белого дома.

Дональд Трамп

Как пояснил Трамп, позаботиться о детях — это особенно важно. Поэтому в стране планируется установить возрастное ограничение на продажу вейпов для тех, кому меньше 21 года. Глава США отметил, что важная информация, касающаяся вейпинга, будет объявлена на следующей неделе.

Напомним, руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб объявил, что добьётся запрета продажи электронных сигарет, если по итогам 2019 года возрастёт число курящих среди молодёжи.

По данным ведомства, число курящих в США возросло вдвое из-за доступности электронных сигарет и других подобных гаджетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате лёгочных заболеваний, вызванных курением вейпов в США достигло 37 человек. При этом общее число заболевших лёгочными болезнями, связанными с курением вейпов достигло в стране 1888 человек.